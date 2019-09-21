فيديو.. فضل شاكر يطرح "يا ترى"

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، أغنيته الجديدة بعنوان "يا ترى" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، واقتربت من 50 ألف مشاهدة بعد ساعتين من طرحها.



الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، و‏توزيع ‏زاهر ديب، وتنفيذ وتريات أحمد فرحات، ناي محمد مصطفى، قانون عمرو الصواف، عود هشام عصام، جيتار أحمد راجح، بيز جيتار مازن، إيقاعات ماجد الصواف، وجيتارات احمد راجح، مهندس صوت رامي سليمان، تسجيل استوديو صوت الحب، ميكس وماستر ياسر أنور.

