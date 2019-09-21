"تحالف الأحزاب المصرية" يرد على بيان "الدستور" و"التحالف الشعبى»: أفيقوا يرحمكم الله

حذر تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 43 حزبًصا ويمثل المعارضة الوطنية الحقيقية، المصريين، من قوى الشر التي تحالفت من أجل إسقاط مصر والنيل من استقرارها وأمنها وتقدمها نحو مستقبل مشرق.



وأصدر تحالف الأحزاب المصرية بيانا، قال فيه: خرج علينا حزبا (الدستور- التحالف الشعبي الاشتراكي) ببيانين، تضمنا العديد من المزاعم والادعاءات الباطلة، الأمر الذي استوجب وقفة لتوضيح وكشف الحقائق أمام الشعب المصرى.



وأضاف البيان أنه كان من الأولى للحزبين التفرغ لحماية أعضاء الحزب من استقطابهم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتحذيرهم من الانسياق وراء تلك الدعوات والتي تسعى التنفيذ أجندتها لإثارة الشارع المصرى وتحذيرهم من الانخراط مع الجماعة المحظورة.



واستطرد البيان: ألم يتعلموا من دروس الماضي عندما تعاونوا مع الجماعة الإرهابية بعد وعدهم بالمناصب والامتيازات ثم ألقوهم جانبًا؟ هل الفوضى هي الحل؟! ألم ترَ تلك الأحزاب من خلال خبرات عملها السياسي بأن إثارة الفوضى تؤدى لانهيار كامل للدولة يدفع ثمنها الشعب المصري.



وأشار التحالف إلى أن تلك الأحزاب لم تُقدم رؤية سياسية أو اقتصادية قابلة للمناقشة أو الحوار وإنما تبحث عن المظاهرات والتجمعات في الشارع. مستطردًا: "هل تلك الأحزاب أصابها العمى حتى لا تشاهد الإنجازات التي حدثت بالبلاد خلال الفترة من (۲۰۱٤ - ۲۰۱۹).



وحول الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي دعا "التحالف" في بيانه إلى النظر في كم مدينة تم بناؤها حتى الآن؟ وكم كان الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وما أصبح عليه حاليًا.



وأشار البيان إلى تطوير المناطق العشوائية وانتقال قاطنيها للعيش بأحياء بها حياة كريمة. وحجم الطرق والكباري والأنفاق المشيدة خلال الفترة الماضية والتي كان أبرز نتائجها تعزيز ربط سيناء الحبيبة بالوطن، واستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء أو إنفاقات من خلال الاعتماد على تحويل أراضٍ صحراوية بلا قيمة إلى أرض يمكن طرحها للاستثمار بقيمة عالية وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وتجعلها تخرج من مصاف الدول الفقيرة النامية.



كما نوه بتطوير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال بناء العديد من المستشفيات والقضاء على الأمراض والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ليشمل كامل أفراد الشعب المصري، فضلًا عن تغيير شامل في منظومة التعليم بما يماثل المعمول به في الدول المتقدمة وأشياء كثيرة وكثيرة، تفوق ما تم ذكره. بحسب البيان.



وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ادعى في بيانه بضرورة التسليم ببطلان التعديلات الدستورية وإجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة. ما دعا "تحالف الأحزاب المصرية" إلى تكذيب هذه الادعاءات البعيدة عن أرض الواقع. موضحًا أن الشعب المصرى هو صاحب الكلمة في وضع الدستور وتعديله ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب.



وطالب "تحالف الأحزاب المصرية"، حزبي التحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، إلى وضع رؤية أو خريطة اقتصادية ثشعر الشعب المصري بوجودكم. مؤكدًا أنه ليس من حقهما أن ينوبا عن الشعب كله أو القول إن تعديل الدستور باطل.



واستطرد البيان: أتضللون الرأي العام بالمطالبة بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاونين معها تحت مسمى "سجناء الرأي"، وإطلاق الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية فلم يخرج علينا الحزب برؤية اقتصادية شاملة حتى يطرح في مطالبه إعادة النظر في السياسيات الاقتصادية والاجتماعية ووقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول.



كما تضمن بيان "التحالف" و"الدستور" رفع كل أشكال الحصار عن الأحزاب على الرغم من أن الأحزاب السياسية التي تسعى لصالح الوطن تعمل بكل حرية وتمارس دورها تحت قبة البرلمان وخارجه.



وطالب "تحالف الأحزاب المصرية"، الشعب المصري، بالقيام بدوره الوطني المعهود به في الدفاع عن أمنه واستقراره من الدعوات المشبوهة التي تقف وراءها الجماعة الإرهابية وبعض المنتمين للأحزاب والتي نجحت تلك الجماعة في استقطابهم.



وحمل البيان توقيع 43 حزبًا، هي:



حزب المواطن المصرى.

حزب الجبهة.

حزب مصر القومي.

حزب المصرى.

حزب الصرح.

حزب الاجتماعى الحر.

حزب التحرير المصرى.

حزب الوفاق.

حزب الجبهة.

حزب صوت مصر.

حزب العربى للعدل والمساواة.

حزب حراس الثورة.

حزب مصر المستقبل.

حزب الاتحادى الديمقراطى.

حزب الأحرار الدستوريين.

حزب نهضة مصر.

حزب السلام الاجتماعى الحر.

حزب العربى الاشتراكى.

حزب النصر.

حزب مصر ٢٠٠٠.

حزب الإنتماء المصرى.

حزب الغد المصرى الجديد.

حزب العمل.

حزب العدالة الاجتماعية.

حزب الأحرار.

حزب الخضر.

حزب الشعب الديمقراطى.

حزب حماة مصر.

حزب مصر بلدى.

حزب الريادة.

حزب السادات.

حزب المواجهة.

حزب شباب مصر.

حزب الحق.

حزب مصر.

حزب الأمة.

حزب الثورة.