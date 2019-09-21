حبس عاطلين سرقا سيارة فى المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، السبت، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة في المرج.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بشارع الرشاح بدائرة قسم شرطة المرج، تمكنوا من ضبط كل من "م. ه. ك"، 19 سنة، عاطل، و"ت. س"، 32 سنة، عاطل، حال استقلالهما السيارة ماركة إيسوزو نقل بيضاء اللون مثبتة عليها لوحات معدنية تحمل أرقام 31412 نقل القليوبية، وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها دون البيانات.



وبالكشف الفني علي السيارة برقمى الشاسيه والموتور، تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.