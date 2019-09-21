كريم فهمي يستعد لتصوير مسلسل "ملاك"

يستعد الفنان كريم فهمي لتصوير أول مشاهده ضمن أحداث مسلسله الدرامي الجديد "ملاك" وهو الاسم المبدئي للعمل، وذلك بعد انتهائه من تصوير فيلم "ديدو.. أرجوك لا تفعصني سهوًا" المقرر طرحه بالسينمات خلال موسم رأس السنة المقبل.



وكان المؤلف حسان دهشان قد انتهى من كتابة 15 حلقة من سيناريو المسلسل، المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، ويعكف صناعه على التحضيرات الأخيرة وإبرام التعاقد مع باقي الفنانين بعد التعاقد رسميًا مع الفنانة آيتن عامر والفنان حسام داغر، وهو من إخراج إبراهيم فخر.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ويتركز على خطأ غير متعمد من البطل يقلب حياته رأسًا على عقب، وينعكس على المحيطين به أيضًا، ويحتوي المسلسل على 30 حلقة فقط.