"الهجرة" تهنئ"الباز" لإطلاق اسمه على كويكب

هنأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، لإطلاق اسمه على كويكب مكتشف حديثًا، تقديرًا لإسهاماته العلمية البارزة.



في السياق ذاته، أعلن "الباز" أن الاتحاد العالمي للفلك التابع لهيئة الأمم المتحدة أعلن إطلاق اسم "الباز" على كويكب بالفضاء نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورًا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة.



ويعد "الباز" من الرواد القلائل في هذا المجال، وولد في 2 يناير 1938 بمدينة الزقازيق.



وحصل "الباز" على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس في عمر العشرين، وكذلك حصل في عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم في الجيولوجيا، والدكتوراه فى عام 1964، ثم عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.