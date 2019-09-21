صور.. إعدام 6 أطنان أسماك نافقة في البحيرة

ضبطت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، اليوم السبت، 6 أطنان أسماك نافقة بالأسواق في مدينتي رشيد وإدكو، قبل بيعها للمواطنين، وتم إعدامها بالمدفن الصحي.



قال المحاسب إسماعيل شلبي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه بعد ورود إشارة بوجود أسماك نافقة بالأسواق بمدينة المحمودية، تم تشكيل لجنة من جميع الجهات الرقابية للمرور على الأسواق بمدينة المحمودية وتبين أنه لا يوجد بالأسواق أي أسماك نافقة أو غير صالحة للاستهلاك وأنها جميعًا في حالة جيدة.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أن اللجنة تابعت سير عملها بمركزي رشيد وإدكو، بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة لمتابعة الأسماك النافقة بنهر النيل وعدم تداولها بالأسواق، وتمكنت من ضبط 6 أطنان نافقة في إدكو ورشيد، وتم التعامل معها وإعدامها ومنع تداولها بالأسواق.