مستشفى سعاد كفافى ينظم قوافل طبية لعلاج المرضى غير القادرين

مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية يقوم بها مستشفي سعاد كفافي الجامعي التابع لكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء، وذلك استكمالا لمسيرة العطاء والبذل التى ينتهجها المستشفى ضمن منظومة المسئولية المجتمعية، التى تستهدف فى المقام الأول تقديم خدمات طبية ومجتمعية متميزة مجاناً للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال سلسلة من القوافل والمبادرات التى أطلقها المستشفي علي مدار عامين جاب خلالها ربوع مصر من أقصاها الي أقصاها باعتبارها دستور عمل وميثاق التزام قومي ومهني وإنساني يلتزم به جميع المشاركين في هذه القوافل والمبادرات من أطباء وتمريض وإداريين.



الجدير بالذكر أن أبرز هذه الأنشطة قافلتان طبيتان، الأولى تم إرسالها إلي مدينة رأس سدر بسيناء، والثانية إلى قرية شبرامنت بمحافظة الجيزة، حيث استقبلت قافلة رأس سدر على مدى ٣ أيام ما يزيد على ١٠٠٠٠ زائر، تم تقديم جميع الخدمات الطبية لهم من كشف وصرف العلاج وإجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة بالمجان وتحويل الحالات التي تستلزم مزيدا من الفحوصات أو التدخلات الجراحية المعقدة الي المستشفي الأم بمدينة ٦ أكتوبر حيث يتم استقبال الحالات المحولة وعمل اللازم دون تحمل المريض أي تكاليف.



أما قافلة شبرامنت فقد استقبلت ما يزيد على ١٥٠٠٠ ألف زائر تم تقديم نفس الخدمات المقدمة بالقوافل السابقة لهم، إلا أن هذه القافلة تعد نقلة نوعية في فكر قوافل مستشفى سعاد كفافي الجامعي، وذلك بانضمام مجموعة من الكليات غير الطبية، مثل كليات التربية الخاصة والآثار لإضافة خدمات توعوية وتربوية ومجتمعية الي الخدمات الطبية المقدمة.