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محافظات

افتتاح معرض للسلع المعمرة في العريش بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:43 م
جريدة الدستور
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افتتحت محافظ شمال سيناء اليوم السبت، يرافقه وكيل وزارة التموين بالمحافظة فتحي راشد، ومدير إدارة التعاون الاستهلاكي بالمحافظة، أماني رسلان، معرض السلع المعمرة - المقام في مبنى المجلس الشعبي المحلي بمدينة العريش.

وأكدت المحافظ - في تصريح أدلى به - أنه يتم بيع الأدوات الكهربائية المتنوعة، والسلع المعمرة من إنتاج المصانع الحربية، ومختلف الأقمشة والمفروشات والملابس من إنتاج شركه غزل المحلة في المعرض بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10٪ إلى 15٪ عن سعر المصنع.. مشيرا إلى أن المعرض يستمر خمسة عشر يوما، حيث يقام اعتبارا من اليوم وحتى السادس من أكتوبر المقبل.

ومن جانبه.. أكد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المعرض تشارك فيه الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة غزل المحلة الكبرى بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في شمال سيناء، تحت إشراف إدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية التموين.

وأضاف أن البيع نقدا وبالتقسيط لمدة عام للعاملين في القطاع الحكومي عن طريق الجمعيات الاستهلاكية، أو للمواطنين بشرط وجود ضامن.

ومن جهتها، قالت مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بالمحافظة، إن المعرض يقام بالتعاون بين الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في شمال سيناء، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة غزل المحلة، مشيرة إلى أن المعرض يقام للمرة الثانية خلال العام الجاري.

ويقام -على هامش المعرض - معرضا للمشغولات اليدوية والخرز والمنتجات البدوية ومنها: الثوب البدوي والشال البدوي، وحقائب اليد المطرزة يدويا، وهى من مشروعات الشباب والأسر المنتجة، الممولة من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفوق المتوسطة.

جدير بالذكر أنه سبق افتتاح معرض مماثل في شهر أبريل الماضي بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء - العيد القومي للمحافظة.

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