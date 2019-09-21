توقيع أول عقد بين "تنمية المشروعات" و"البنك الأهلى" بشمال سيناء

قالت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، إنه تم توقيع أول عقد لتمويل المشروعات الصغيرة في المحافظة بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلي.



وأضاف المحافظ أن العقد يتم لأول مرة بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلي المصري؛ حيث تم تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في شمال سيناء.



وأشارت المحافظ إلى أنه يتم تمويل المشروعات في صورة قروض بمبالغ تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه حسب نوع وقيمة المشروع، بعد تقديم دراسة الجدوى اللازمة عن طريق الجهاز مجانًا، ويتم سداد القرض خلال 60 شهرًا نظير عائد قيمته 6 %، مشيرًا إلى أن الهدف هو إتاحة فرص عمل للشباب والمنتج الصغير وتخفيف العبء عن الشباب في توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة.



من جانبها، أكدت آمال زيدان، رئيس فرع الجهاز في شمال سيناء، على دور الجهاز في المساهمة في حل مشكلة البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للشباب وتشجيعهم على إقامة المشروعات الإنتاجية، وتيسير صرف القروض اللازمة وتوفير الدعم الفني اللازم للمشروعات.