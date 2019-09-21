"الإنتاج الحربي" توقع اتفاق لتأسيس شركة في مجال الصوب الزراعية

وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "حلوان للآلات والمعدات" التابعة لوزارة الإنتاج الحربي اليوم السبت، بمقر ديوان عام الوزارة، اتفاقا مع شركة "فورسيت للتنمية والابتكار" بهدف تأسيس شركة متخصصة في مجال إنشاء الصوب الزراعية.



شهد مراسم توقيع الاتفاق وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور العالم المصري الدكتور هاني الكاتب أستاذ إحصاء الغابات بجامعة ميونيخ التقنيه الألمانية عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر.



وتهدف الاتفاقية إلى قيام الأطراف الثلاثة باتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة في إنشاء مجتمعات جديدة خضراء مرتبطة بالاستخدام المستدام للأراضي وبناء سلسلة قيمة زراعية متكاملة تستغل المواد الخام المنتجة في التصنيع الزراعي وتطوير منتجاته وتسويقها داخل البلاد وعلى مستوى المنطقة، من خلال استخدام أفضل السبل التي تؤدي إلى توفير المياه وتقليل استهلاك السماد والمبيدات الحشرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة للبلاد في مجال الصوب الزراعية بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وترشيد الموارد.



وتقوم الشركة المزمع تأسيسها بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة من خلال ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تتمثل في إنشاء نموذج مزارع مستدامة في الحقل المفتوح وتحت الصوب ووحدات صناعية زراعية على مساحة تتراوح من 150 إلى 200 فدان، والمرحلة الثانية تتمثل في تطبيق المرحلة الأولى على نطاق واسع لمساحة من 1000 إلى 5000 فدان، على أن تبدأ هذه المرحلة بعد الانتهاء من تصنيع أول صوبة محليًا بالمواصفات الأوربية المطلوبة والتدريب على إدارتها والتعامل معها، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في تعميم نموذج المراحل السابقة على نطاق أوسع داخل مصر وخارجها.



من جانبه.. قال العالم المصري الدكتور هاني الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة "فورسيت للتنمية والإبتكار"، إن أهداف الشركة التي سيتم تأسيسها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي تتمثل في إنشاء مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة وتصميم وإنشاء والإشراف على تنفيذ نماذج ومجتمعات جديدة متكاملة متوافقة مع التوجهات والتكنولوجيات الحديثة وإنتاج الغذاء والمحاصيل الزراعية في المناطق الجافة بالحقل المفتوح والصوب الزراعية الحديثة متعددة الأغراض وتوطين التكنولوجيات المتقدمة لتصنيع الصوب الزراعية بغرض الاستغلال المحلي والتصدير.



وثمّن "الكاتب" دور وزارة الإنتاج الحربي في السعي الحثيث للتعاون مع كافة أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية لخدمة المواطنين بالاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بالوحدات والشركات التابعة للوزارة.