انتظام العملية التعليمية في 216 مدرسة بكفر الشيخ

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، توافد الطلاب عليها، وانتظام العملية التعليمية في 216 مدرسة، منهم 16 مدرسة تعليم فني، ومدرستين للتعليم الثانوي العام، و131 مدرسة تعليم ابتدائي، 67 مدرسة إعدادية، في حين ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب غدا الأحد.



ومن جانبها، تفقدت الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ومنها المدرسة الثانوية الصناعية للبنات الحائزة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، والتى حيت العلم بها، ووزّعت على الطالبات الكتب المدرسية فى شنط هدية لهن.



كما تفقدت وكيل الوزارة، المدرسة الثانوية الزراعية للبنات، وعدد من مدارس إدارة دسوق التعليمية، بحضور محمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومصطفى مرعى، مدير إدارة دسوق التعليمية، والسيد عبد السلام، مدير المدرسة الثانوية الصناعية للبنات.



وعبّرت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن شعورها بالأمل والتفاؤل في ظل الأمن والأمان الذي تنعم به مصرنا الحبيبة، موجهةً نصائحها للطالبات بعدم الخوف أو اليأس، وعدم التأثير بالإعلام الكاذب، وعدم اتباع الدعاوى المغرضة لمن يصدرون السلبيات أو اليأس على غير الحقيقة.



وقالت وكيل الوزارة، خلال كلمتها في طابور الصباح، "إن من يُصدر الفشل والسلبيات أينما كان يُعبر عن فشله، وعلينا عدم الانصياع له، ويجب على الطالبات الاستماع للنماذج الجميلة الناجحة المتفائلة لتبعث فينا الأمل، ولابد من وضع الفشل تحت أقدامنا لنعبر عليه للنجاح، فتحيا مصر أمنة مستقرة، ويحيا الشعب المصرى، ورجال الجيش، ورجال الشرطة، ونُؤكد أن دعوات الفشل والسلبيات لن تدوم، ويكفينا أننا نشعر بقوتنا وأمننا واستقرارنا".



وأكدت وكيل تعليم كفر الشيخ، أن الدراسة بدأت اليوم السبت، في 216 مدرسة، منهم 16 مدرسة تعليم فني، و67 مدرسة إعددية، ومدرستين ثانويتين بدسوق وقلين، وبـ131 مدرسة ابتدائية، وستبدأ الدراسة بكل المدارس بـ13 إدارة تعليمية غدا الأحد، لافتةً أن لجان المتابعة بديوان المديرية تتابع المدرس بالإدارات التعليمية، بالإضافة لزياراتها المفاجئة للمدارس، ومتابعات وزيارات مدراء الإدارات التعليمية واللجان للمدارس.



وأوضحت وكيل الوزارة، أن العام الدراسي الجديد، سيشهد تطبيق نظام التعليم المزدوج، في 3 مدارس، كما ستشهد 5 مدارس بالتعليم الفني تطبيق نظام الجداريات، وهو نظام لتطوير التعليم الفني ليُحاكي الواقع على الطبيعة في العمل، وتحديث المناهج، بعدد من مدارس المحافظة، وهي "المدرسة الثانوية الصناعية للبنات بكفر الشيخ، ومدرسة سيدى سالم الصناعية للبنين، ودسوق الصناعية للبنات"، بالتعليم الصناعي، وبالتعليم التجاري "مدرسة سيدي سالم التجارية بنات، والحامول التجارية بنات"، وبالتعليم الزراعي، "مدرسة كوم دميس الزراعية، وفوه الزراعية".