السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

السولية: اقتناص السوبر من الزمالك له طابع خاص

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:38 م
جريدة الدستور
طباعة
أكد عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، أن الفوز على الزمالك في كأس السوبر المحلي، يعني الكثير قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال السولية في تصريحات صحفية، إن الفوز على الزمالك يعد بطولة خاصة، إلى جانب الفوز بالسوبر، وهو ما يزيد من ثقة اللاعبين في أنفسهم خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح لاعب وسط الأهلي أن تحقيق السوبر على حساب الزمالك دفع كبير للاعبي الأحمر لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود رغبة لدى الجميع في مضاعفة البطولات والفوز بالألقاب.

كما أعرب الأنجولي جيرالدو دا كوستا عن سعادته بالتتويج بالسوبر مع الأهلي، موضحا أنه يطمح للفوز بمزيد من البطولات وإسعاد الجماهير.

وشدد جيرالدو على أن بطولة السوبر مجرد بداية قبل المنافسة على لقبي الدوري ودوري الأبطال، موجها شكره للجماهير التي تدعم اللاعبين دائما.

وأشاد بزميله النيجيري جونيور أجاي، وبمستواه المميز وتسجيله لهدفين في اللقاء.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه بالفوز على الزمالك 3 ـ 2 أمس الجمعة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

العثور على أكبر هرم بالعالم.. "مخبأ" فى جواتيمالا

منذ أقل من نصف ساعة

الشهيد الحى ورجل الجلابية وملابش الشتاء.. أكاذيب الإخوان تفضح ثورتهم الوهمية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. شهيد الإسكندرية: "والله أنا حي والصورة لواحد ميت من 2013"

منذ حوالي 18 ساعة

هزة أرضية تضرب القاهرة

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

"حرب بمليارات".. إعلاميو الخليج يكشفون مخططات الإخوان لاستهداف مصر

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

أيام زمان

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

الصحة

اكتشاف سبب مرض غامض في الكبد

باحثون أمريكيون: التدخين الإلكتروني يضعف الجهاز المناعى

10 فوائد مذهلة لا تعرفها عن البنجر

فوائد زيت شجرة الشاي من الرأس حتى القدمين

الرئيس نيوز

"الشهيد حي يُرزق واحتفالات الأهلاوية تظاهرات" .. تفاصيل ليلة كذب فيها الإخوان

أول تعليق إيراني على خبر تعرض منشآتها النفطية لـ"هجوم سيبراني"

وزارة المالية: "مفيش غرامة لو السيستم واقع"

موازنة المواطن.. حزمة إجراءات بـ60 مليار جنيه للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي

منوعات

مخاطر استخدام الهاتف في دورة المياه

اللجوء للتاكسي المائي في باريس للقضاء على الزحام المروري

إنقاذ 7 من دببة القمر بعد 17 عاما من الأسر في فيتنام

إطلاق اسم "فاروق الباز" على كويكب مكتشف حديثًا

كشكول

ننشر جدول التسكين بالمدن الجامعية لجامعة القاهرة

غداً.. جامعة سوهاج تستقبل 58 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد

دراسة أمريكية تكشف عن الأطعمة الغذائية للأطفال دون الخامسة

"وكيل تعليم دمياط" التشديد على متابعة المدارس مع بداية اليوم الاول للدراسة

إسلام سياسي

الولايات المتحدة تخصص مساعدات جديدة لضحايا تنظيم داعش فى العراق

وزير الخارجية الإماراتي: حملة الإخوان المنظمة ضد مصر فشلت

"الإنتربول" يلاحق عناصر داعش العائدين عبر المتوسط

مسؤول كردي: حالات قتل على يد نساء داعش في مخيم الهول


زيت وسكر

رئيس جامعة الأزهر: غسل الفاكهة يكلفنا 20 مليون جنيه صيانة سنويًا

“القوى العاملة” تُطلق 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني

وزير التموين يفتتح مركز الخدمة المتطورة في عمرانية الجيزة

“عنيك في عنينا” توقع الكشف الطبي على 623 مواطنًا بالشرقية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: ماذا لو استجاب الله لدعاء الأمهات؟
المزيد

الثقافة

بدء أعمال ترميم تابوت توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

عرض "ورد مسموم" بمركز الفيلم البديل اليوم

الآثار: تحويل منطقة بحيرة عين الصيرة إلى مزار ترفيهي

عرض المومياوات الملكية فى متحف الحضارة بعد 3 أسابيع

صفحتنا ع الفيس بوك