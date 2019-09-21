السولية: اقتناص السوبر من الزمالك له طابع خاص

أكد عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، أن الفوز على الزمالك في كأس السوبر المحلي، يعني الكثير قبل انطلاق الموسم الجديد.



وقال السولية في تصريحات صحفية، إن الفوز على الزمالك يعد بطولة خاصة، إلى جانب الفوز بالسوبر، وهو ما يزيد من ثقة اللاعبين في أنفسهم خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح لاعب وسط الأهلي أن تحقيق السوبر على حساب الزمالك دفع كبير للاعبي الأحمر لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود رغبة لدى الجميع في مضاعفة البطولات والفوز بالألقاب.



كما أعرب الأنجولي جيرالدو دا كوستا عن سعادته بالتتويج بالسوبر مع الأهلي، موضحا أنه يطمح للفوز بمزيد من البطولات وإسعاد الجماهير.



وشدد جيرالدو على أن بطولة السوبر مجرد بداية قبل المنافسة على لقبي الدوري ودوري الأبطال، موجها شكره للجماهير التي تدعم اللاعبين دائما.



وأشاد بزميله النيجيري جونيور أجاي، وبمستواه المميز وتسجيله لهدفين في اللقاء.



وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه بالفوز على الزمالك 3 ـ 2 أمس الجمعة.

