السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

"التعاون الإسلامي" تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:37 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
توجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على رأس وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجزء رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ الاثنين المقبل.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنه من المتوقع أن يجري الأمين العام للمنظمة مباحثات ثنائية مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعقد الأمانة العامة خلال الفترة 23 ــ 27 سبتمبر الجاري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عددًا من الفعاليات والاجتماعات لمناقشة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، يأتي في مقدمتها الاجتماع التنسيقي السنوي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتتصدر جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك الأوضاع الراهنة في فلسطين، وكشمير، وأقلية الروهينجيا، واعتداء أرمينيا على أراضي أذربيجان، واليمن، ومالي والساحل، البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى قضايا السلام والحوار والمسلمين في أوروبا.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

"حرب بمليارات".. إعلاميو الخليج يكشفون مخططات الإخوان لاستهداف مصر

منذ يوم

العثور على أكبر هرم بالعالم.. "مخبأ" فى جواتيمالا

منذ يوم

مرتضى منصور يعلق على فستان رانيا يوسف في "الجونة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

"حرب بمليارات".. إعلاميو الخليج يكشفون مخططات الإخوان لاستهداف مصر

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

أيام زمان

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

الصحة

اكتشاف سبب مرض غامض في الكبد

باحثون أمريكيون: التدخين الإلكتروني يضعف الجهاز المناعى

10 فوائد مذهلة لا تعرفها عن البنجر

فوائد زيت شجرة الشاي من الرأس حتى القدمين

الرئيس نيوز

"الشهيد حي يُرزق واحتفالات الأهلاوية تظاهرات" .. تفاصيل ليلة كذب فيها الإخوان

أول تعليق إيراني على خبر تعرض منشآتها النفطية لـ"هجوم سيبراني"

وزارة المالية: "مفيش غرامة لو السيستم واقع"

موازنة المواطن.. حزمة إجراءات بـ60 مليار جنيه للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي

منوعات

مخاطر استخدام الهاتف في دورة المياه

اللجوء للتاكسي المائي في باريس للقضاء على الزحام المروري

إنقاذ 7 من دببة القمر بعد 17 عاما من الأسر في فيتنام

إطلاق اسم "فاروق الباز" على كويكب مكتشف حديثًا

كشكول

ننشر جدول التسكين بالمدن الجامعية لجامعة القاهرة

غداً.. جامعة سوهاج تستقبل 58 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد

دراسة أمريكية تكشف عن الأطعمة الغذائية للأطفال دون الخامسة

"وكيل تعليم دمياط" التشديد على متابعة المدارس مع بداية اليوم الاول للدراسة

إسلام سياسي

الولايات المتحدة تخصص مساعدات جديدة لضحايا تنظيم داعش فى العراق

وزير الخارجية الإماراتي: حملة الإخوان المنظمة ضد مصر فشلت

"الإنتربول" يلاحق عناصر داعش العائدين عبر المتوسط

مسؤول كردي: حالات قتل على يد نساء داعش في مخيم الهول


زيت وسكر

رئيس جامعة الأزهر: غسل الفاكهة يكلفنا 20 مليون جنيه صيانة سنويًا

“القوى العاملة” تُطلق 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني

وزير التموين يفتتح مركز الخدمة المتطورة في عمرانية الجيزة

“عنيك في عنينا” توقع الكشف الطبي على 623 مواطنًا بالشرقية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: ماذا لو استجاب الله لدعاء الأمهات؟
المزيد

الثقافة

بدء أعمال ترميم تابوت توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

عرض "ورد مسموم" بمركز الفيلم البديل اليوم

الآثار: تحويل منطقة بحيرة عين الصيرة إلى مزار ترفيهي

عرض المومياوات الملكية فى متحف الحضارة بعد 3 أسابيع

صفحتنا ع الفيس بوك