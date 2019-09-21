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شاهد.. فجر السعيد تشن هجومًا على الجزيرة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:36 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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شاركت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عددًا من التغريدات عبر حسابها على موقع التدوينات الشهير "تويتر"، حيث كتبت: "أتمنى أن أعرف ما هو الثأر البايت بين الجزيره ومصر، معقوله ست سنوات إصرار ومثابره لهدم مصر بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، ترويج أكاذيب وفبركات واستئجار خونه.. لماذا كل هذا؟".

وأضافت "السعيد": "عندما تنفرد الجزيرة في فيديوهات هارب برشلونه محمد علي، وتفرد له الساعات على القناة والصفحات في وسائل التواصل الإجتماعي، فإنها تعلن بشكل غير مباشر بأنها الراعي الرسمي له.. ولإن الجزيرة غير مقبولة لدى الشعب المصري وفاقدة المصداقيه فلا تتوقعوا نجاح حملة الهارب، ولا أي حملات برعايتها".

وأردفت: "لن تتوقف الهبات فالأقروب أولى بالمعروف ومصر بقيادتها وجيشها مواقفها مع الكويت دائما مواقف بطوليه لم نراها من الإخوان ولا المناصرين لهم.. أيام الملكية يرسلون المدرسين على حسابهم، وبعهد جمال حركوا الجيش لمواجهة تهديدات قاسم ومبارك وأرسل قواته لتحرير الكويت والسيسي قال مسافة السكة".

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