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رياضة

لايبزيج يحدد طريق الفوز بالبطولات

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:35 م
جريدة الدستور
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قال ماركوس كروشه، مدير الكرة بنادي لايبزيج، إن الفريق لم يصبح بعد ضمن المنافسين على لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، رغم أنه يتصدر المسابقة حاليا بدون أي هزيمة.

ويحتل لايبزيج صدارة البوندسليجا برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام شالكه، بعد أن حقق 3 انتصارات مقابل تعادل واحد خلال المباريات الـ4 التي خاضها حتى الآن في الموسم الحالي.

وقال كروشه في تصريحات لشبكة "آر.إن.دي" اليوم السبت: "لدينا الكثير من الإمكانيات، ولكن من أجل التتويج بالألقاب في مرحلة ما، يفترض بنا تحقيق المزيد من التطور بطريقة محددة وعلينا أن نؤدي بشكل متماسك لأقصى درجة."

وألقى كروشه الضوء على الصعوبات التي واجهها الفريق في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل مع بايرن ميونخ 1 ـ 1 الأسبوع الماضي، قائلا إنها أظهرت "ضرورة اللعب دائما بأفضل مستوياتنا من أجل الفوز بالمباريات."

ويحل لايبزيج ضيفا على فيردر بريمن في وقت لاحق اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة الخامسة من البوندسليجا.

وقال كروشه إن صورة النادي، تحسنت من خلال كرة القدم المثيرة التي يواصل الفريق تقديمها تحت قيادة مديره الفني الجديد جوليان ناجلسمان.

وأضاف: "نحظى بالتقدير منذ فترة لما نقدمه. نحن الآن نثري البوندسليجا وهذا يجرى الاعتراف به أكثر وأكثر، وهو ما يؤثر إيجابيا على صورتنا وشعبيتنا."

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