السيسى يلتقى ترامب فى نيويورك الاثنين

رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، وهي أكثر الجلسات المثيرة للجدل، في ظل الأزمة المثارة حاليًا حول تعيين نجل خصمه الديمقراطي جو بايدن، في إحدى كبرى شركات الغاز الأوكرانية.



وتابعت أن أحد مسئولي المخابرات كشفوا أن المكالمة الأخيرة التي جرت بين ترامب ونظيره الأوكراني خلال شهر يوليو الماضي، حثه فيها ترامب على إجراء تحقيق عن نجل بايدن ويدعى "هانتر" في كيفية حصوله على هذه الوظيفة الكبرى.



وقال المشرعون الديمقراطيون إن المحامي الشخصي للرئيس، رودي جولياني، ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن وابنه بشأن تعاملاتهما السابقة مع البلاد، واقترحوا أن الإدارة الأمريكية هددت أوكرانيا بحظر المساعدات الأمنية للبلاد.



وقالت مصادر مطلعة إن ترامب ضغط على الرئيس الأوكراني 8 مرات خلال المكالمة الهاتفية للعمل في التحقيق، إلا أنه لم يربط ذلك بأي مساعدات أمريكية.



أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي يوم الإثنين المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وتابعت أن جدول ترامب يتضمن عددًا من الاجتماعات رفيعة المستوى مع أبرز قادة العالم، حيث يستضيف يوم الإثنين منتدى للحرية الدينية، ويلتقي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، وفي وقت لاحق من اليوم يخطط ترامب للقاء السيسي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.وأضافت أن يوم الثلاثاء سيلقي ترامب كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أنه سيبرز القيم الأمريكية الديمقراطية وأنها عكس الأنظمة الاستبدادية، كما أنه من المتوقع أن يعرب عن قلقه من العنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط والهجوم على منشأتى شركة "أرامكو" السعودية، وفقًا لمصدر مطلع في الإدارة الأمريكية.وأشارت إلى أن ما يثير الاهتمام هو لقاء ترامب