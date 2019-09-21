حكم نهائي بحبس مسئول "إسحاق جروب" سنة مع الشغل

قال المحامي هاني صبيح المستشار القانوني لضحايا النصب من شركة "إسحاق جروب" إن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، أيدت حكم حبس "إسحاق إبراهيم سعد" عامًا مع الشغل، لاتهامه بالنصب على ما يزيد عن 5000 مواطن، ببيعه لهم وحدات سكنية بالوهم للاستيلاء على أموالهم من خلال قرية "ريماس جولف بارك"، ليصبح حكم نهائي واجب النفاذ.



وأضاف أنه والضحايا بانتظار فحص المذكرة المقدمة لوزيرة السياحة لتشكيل لجان فحص مالي وقانوني خاص بالضحايا وبالشركة المتهمة؛ لعرضها على مجلس هيئة التنمية السياحية، موضحًا أن هذه المذكرة المقدمة كانت مصحوبة بأحكام مدعومة بالمستندات وتوقيع المتضررين.



يذكر أن هاني صبيح، المستشار القانوني للضحايا تقدم بمذكرة إلى هيئة التنمية السياحية ووزيرة السياحة يطالبهم بسحب قرية "إسحاق جروب" لمنع استغلالها في النصب على المواطنين.



وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قد سبق وقضت بمعاقبة 3 مسـئولين بشركة "إسحاق جروب" للاستثمار بالحبس عام وكفالة 10 آلاف جنيه غيابيًا، عدا فرج إبراهيم سعد حضوريًا، لاتهامهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من أموال المواطنين.