عقوبة نشر وجوه الأطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

أكد المجلس الأعلى للإعلام، أن نشر وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا، مخالفة لقواعد المهنة والضوابط التي أصدرها المجلس.



ولفت أن لائحة الجزاءات حددت عقوبة قيام أي وسيلة إعلامية بنشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا.



ونصت المادة 19 من اللائحة على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية: لفت النظر، الالتزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.