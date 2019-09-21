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سياسي

الغد: أكاذيب الإخوان لن تنال من تماسكنا الوطني

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:28 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، وجود هجمة قذرة تخططها أجهزة المخابرات المعاديه لمصر، وينفذها المقاول الهارب من أسبانيا ويروج لها قناة المخابرات القطريه وتوابعها في إسطنبول وغيرها وينفذها على الأرض شباب تنظيم الإخوان والمخدوعين فيه والتي تستهدف الرئيس بصفتيه باعتباره رئيس الدولة المنتخب شعبيًا وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال "موسى" في بيان له، إنه بينما تستهدف تلك الهجمة تشويه الرئيس وهز الثقة في شخصه شعبيًا، تستهدف كذلك ضرب الثقه فيه كقائد أعلى للجيش فهي تسعى لاستهدف إثارة المواطنين والجيش معًا.

وأكد، أنه هلينا أن ندرك أن مخطط إسقاط ثورة 30 يونيو ونظام 30 يونيو الذي أقامه وفرضه الشعب المصري لن ينتهي بسهولة وعلينا أن نواجه كل أدوات تقويضه ومخططات هدمه بدايه من ضرب هجمات ميليشيات الإرهاب وصولًا للتصدي لحملات الافتراء والكذب والشائعات المغرضة وعلى جبهتنا الداخلية أن تتماسك أكثر وأكثر وأن تدرك ما يحاك لها ليل نهار.

وشدد على أنه لن يسمح المصريون أبدًا أن تسقط الدولة المصرية أو تخطف مرة أخرى، معلقًا: "الجميع يعلم ما كنا فيه من خراب وفوضي وتهديدات وما استطعنا أن نصل إليه اليوم بعد مرور 5 سنوات فقط، بفضل جهد وعرق الجميع وفي الطليعة والمقدمة منا جيش مصر العظيم وشرطتها ورئيسها القائد".

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