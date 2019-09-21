جنوب سيناء تعزل رئيس قرية الجبيل لتراكم القمامة

قام محافظ جنوب سيناء بجولة مفاجئة بمدينة طور سيناء، رافقه خلالها نادر حنفي عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد، واللواء سيد الرافعي، نائب مدير أمن جنوب سيناء، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وتفقد المحافظ عددًا من المشروعات الإنشائية والتطويرية داخل مدينة طور سيناء، منها أعمال توسعة طريق أحمد أحمدي، موجهًا بتشجير الجزيرة بين الطريق المزدوج وزراعة النخيل بها.



كما تفقد الطريق الذي تم فتحه مؤخرا بعد غلقه لمدة 5 سنوات أمام قصر ثقافة طور سيناء والسنترال، موجهًا بالبدء في أعمال تطويره.



وزار أيضًا قرية الجبيل، حيث أكد ضرورة ازدواج الطريق المؤدي لمركز شباب الصيادين، فيما أصدر قرارا بعزل رئيس قرية الجبيل بسبب تراكم القمامة في الطرق الرئيسية داخل القرية.



وقام بجولة فى مزرعة الدواجن التابعة لمديرية الزراعة بالمنطقة الصناعية بطور سيناء، وكذلك عنبر الدواجن، موجهًا بزيادة عنابر إنتاج الدواجن لـ3 عنابر ودعمها بمبلغ 100 جنيه لبداية أعمال التطوير داخل المزرعة، وبيعها لأهالي جنوب سيناء بأسعار مخفضة.



وتفقد المحافظ معصرة الزيتون على البارد، التي تقوم بالإشراف عليها مديرية الزراعة بجنوب سيناء، كخدمة لمزارعي الزيتون بمدينة طور سيناء.