أوس أوس ينتهى من تصوير "روحين فى زكيبة"

انتهى الفنان ونجم مسرح مصر، محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "روحين في زكيبة" بمشاركة الفنان حمدي الميرغني، في مدينة الإنتاج الإعلامي.



وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن المخرج محمد مصطفى ينتقل مطلع الأسبوع المقبل إلى لوكيشن جديد، لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية للعمل، مشيرًا إلى أن صناع المسلسل لم يستقروا حتى الآن على موعد أو موسم بعينه لعرضه.



وكان المسلسل توقف العمل فيه نهاية عام 2017، حيث كان من المقرر أن يتم تصويره وعرضه فى شهر رمضان 2018، لكن تم تأجيل المسلسل حتى انطلق تصويره الأسبوع الماضى في "الديكورات " المخصصة للعمل.



"روحين فى زكيبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.