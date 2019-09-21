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مستشار الحريري ينفي صحة أنباء وجود حوار اقتصادي سري مع حزب الله

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:44 م
جريدة الدستور
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نفى الدكتور نديم الملا المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، صحة أنباء عن وجود "حوار سري" بين تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، وحزب الله، حول كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان.

وقال الملا - في تصريح اليوم السبت - إن ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية في هذا الصدد، غير دقيق، مشيرا إلى أن الحوار الاقتصادي الجاري ليس سريا، وإنما يشمل كافة القوى السياسية المشاركة في الحكومة ولا يقتصر على حزب الله، ويتولاه الفريق الاقتصادي لرئيس الوزراء وليس تيار المستقبل.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد بدأ في الأسابيع القليلة الماضية، اجتماعات مكثفة مع مختلف القوى والأحزاب والتيارات السياسية الفاعلة في لبنان، في سبيل الوصول إلى توافق واسع حول حزمة من الإصلاحات التي يقتضي الأمر اعتمادها وتنفيذها سريعا لإيقاف التدهور المالي والاقتصادي المتسارع الذي يشهده لبنان.

وتقوم الرؤية الاقتصادية للحريري وما تتضمنه من إصلاحات لإنقاذ لبنان ماليا واقتصاديا، والتي حدد لها إطارا زمنيا مدته 3 سنوات، على وضع موازنات عامة تقشفية مصحوبة بتقليص في النفقات العمومية لخفض العجز، مع التوسع في الإنفاق الاستثماري (من خلال مساعدات مؤتمر سيدر) في سبيل تحسين البنى التحتية، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة قطاع الكهرباء الذي يعاني تدهورا كبيرا ومزمنا، وإلغاء الإدارات والمؤسسات العامة غير المجدية، وإيقاف التوظيف العام في الدولة.

كما تشمل الرؤية الاقتصادية للحريري العمل على تحديث التشريعات التي تعرقل الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين إيرادات الخزينة العامة للدولة اللبنانية من خلال ضبط آليات تحصيل مستحقات الدولة ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وميكنة العمل الحكومي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي لجذب الاستثمارات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع إعطاء المزيد من الأدوار إلى القطاع الخاص في إدارة المرافق لتحسين أوضاعها ومستوى الخدمات.

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