21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن، اليوم السبت، بلغ 21 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.