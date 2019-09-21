توتنهام يُطمئن جماهيره بعد إعادة تمويل ملعبه الجديد

أعادت إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عملية إعادة تمويل الملعب الجديد بقيمة 637 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل (720 مليون يورو)، دون تأثير هذا القرار على سياسته في الحصول على صفقات جديدة.



يسدد توتنهام أغلبية هذه القيمة على مدار الـ23 عامًا المقبلة بفائدة قيمتها 2.66%، وبهذا سيقوم النادي بالسداد على أطول مدة ممكنة وبأقل نسبة للفائدة.



وانتقل السبيرز إلى الملعب الجديد في أبريل الماضي عقب تأخير افتتاحه لعدة مرات، ولم يضم فريق الكرة أي لاعب جديد لصفوفه خلال فترتين بسوق الانتقالات بسبب التكاليف الباهظة التي احتاجها الملعب.



وهذا الصيف، استثمر النادي في شراء لاعبين جدد أمثال الفرنسي تانجي ندومبيلي والإنجليزي ريان سيسيجنون والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بتكلفة قاربت الـ120 مليون يورو.