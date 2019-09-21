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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في "أحداث عنف الوراق"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، السبت، محاكمة 35 متهمًا بالتجمهر واستعمال القوة والعنف في 16 يوليو 2017 وذلك أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ"جزيرة الوراق" إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع وتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وتضمنت التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أقوال العميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أثناء الأحداث، من أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات، لتأمين تنفيذ تلك القرارات، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات.

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