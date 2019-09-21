علاج 2282 مواطنًا بالمجان في قافلة طبية بالشرقية

قال محافظ الشرقية، إنه تم الكشف على 2282 مواطنًا بالمجان وصرف العلاج لهم، وتحويل 29 حالة لمستشفى ديرب نجم لإجراء الجراحات اللازمة لهم، وذلك خلال قافلة طبية بقرية صافور بمركز ديرب نجم، للكشف على محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا مجانًا وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لعلاجها تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة - في تصريح له اليوم السبت - أن القافلة الطبية ضمت نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والأسنان والأنف والأذن والأمراض الجلدية وتزويدها بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل.



وأشار إلى أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وبالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وبأهمية ترشيد استهلاك المياه.