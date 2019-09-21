اعتقال 6 عناصر من "داعش" في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال ستة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل.



وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن قوة مشتركة من تشكيلات مختلفة تمكنت من إلقاء القبض على العناصر الستة الذين كانوا مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل.