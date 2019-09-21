اجتماع بين مسئولى البريميرليج وتويتر لمكافحة العنصرية

أقيم اجتماع بين مسئولي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" وومثلي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من أجل مناقشة أزمة المضايقات العنصرية التي تعرض لها العديد من اللاعبين على صفحات "السوشيال ميديا" بواسطة بعض الجماهير.



وتعرض لاعبون مثل تامي أبراهام (مهاجم تشيلسي)، والفرنسي بول بوجبا (لاعب وسط مانشستر يونايتد) في الجولات الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.



وواجه بوجبا وابلًا من الإهانات العنصرية على تويتر، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون واندررز ضمن منافسات "البريمييرليج"، ما حرم فريقه من تحقيق الفوز في مباراة انتهت بالتعادل.



ونفس الأمر حدث مع إبراهام بعدما أهدر ركلة في مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين فريقه تشليسي وليفربول الذي توج باللقب على حساب "البلوز".