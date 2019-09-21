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مصر

الانتهاء من تطوير طريق بنها - المنصورة في أكتوبر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أجرى قيادات وزارة النقل، برفقة محافظ القليوبية، والمهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها - المنصورة، بطول 73 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كباري علوية على الطريق "أسنيت - كفر شكر - صهرجت - بشلا - طنامل" وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع 1.317 مليار جنيه.

وبدأت الجولة بتفقد القطاعات الأربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها، وتابع معدلات التنفيذ، والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات، وشدد على أن تكون الأعمال على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من كافة أعمال، الطرق والكباري نهاية شهر أكتوبر المقبل، ماعدا كوبري أسنيت الذي سيتم الانتهاء منه يونيو، لافتا إلى ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكباري.

وبحسب بيان لوزارة النقل، أن مشروع تطوير طريق بنها - المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي، وأعمال تأمين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب، وستساهم الكباري التي يتم إنشائها وتنفيذها في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي، مضيفا أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

الجديد بالذكر أن استراتيجية وزارة النقل تسير في اتجاهين الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري الحالية، والثاني هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وعدد 7 محاور على النيل بما يؤدي لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

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