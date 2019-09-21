هاني البحيري: "اللي مبيفهمش في الموضة ميتكلمش"

تعرضت الفنانة داليا البحيري، بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة للانتقاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اختارت فستانًا مع قصات مميزة، لكن جاءت المشكلة مع خامة الفستان التي تكسرت وبدت غير متناسقة مع حركتها على السجادة الحمراء -حسبما علق رواد السوشيال ميديا-.



وأعرب مصمم الأزياء هاني البحيري، عن غضبه الشديد نتيجة التعليقات التي وصفها بالسخيفة على "قصة" الفستان، الذي صنعه خصيصًا للفنانة داليا البحيري، قائلًا: "اللي مبيفهمش في الموضة ميتكلمش، خصوصًا في تفاصيل الخياطة".



وأوضح البحيري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القماشة الخاصة بالفستان تم كرمشتها باليد، حتى تصبح بالشكل الذي بدت عليه، مؤكدًا أن نوع القماش درّباه، متابعًا: "انا مش هرد عليهم ولا هتهم بكلامهم".