مانشستر يونايتد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة وست هام

تلقى مانشستر يونايتد بقيادة المدرب أولي جونار سولشاير ضربة قوية عشية المباراة المقررة يوم الأحد ضد وست هام يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسيغيب عن هذا اللقاء المهم للغاية عدد من اللاعبين الكبار بسبب عدم التعافي من الإصابة وأبرزهم لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا والمهاجم أنتوني مارسيال والظهير الأيسر الإنجليزي لوك شاو.



وغاب اللاعبون الثلاثة عن المباراة الافتتاحية في الدوري الأوروبي ضد أستانا على ملعب أولد ترافورد مساء الخميس، في حين أكد سولشاير أن بوجبا ومارسيال لن يشاركا في المباراة المقررة على استاد لندن.



وكان لاعب خط الوسط دانيال جيمس قد تغيب عن مباراة منتصف الأسبوع بعد أن تلقى ضربة قوية خلال المباراة ضد ليستر سيتي، فيما تدور الشكوك حول جاهزية النجم الويلزي للمشاركة في مباراة يوم الأحد.