مدرب واتفورد يشيد بتأثير جوارديولا في الدوري الإنجليزي

أشاد كيكي سانشيز فلوريس مدرب واتفورد بمواطنه بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الاتحاد.



واعترف فلوريس أن مدرب برشلونة السابق لعب تأثيرًا مهمًا على طريقة لعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه كان واضحًا منذ بداية مشواره هنا أنه سيكون من الشخصيات البارزة.



وقال سانشيز فلوريس للموقع الرسمي لنادي واتفورد: “جوارديولا اعتمد الفلسفة التي أعتقد أنها جديدة هنا، عندما وصل إلى إنجلترا فقد بدأت كرة القدم الإنجليزية تتغير وحدثت بعض التغييرات الكبيرة”.



وتابع بقوله: “يأتي كثير من المدربين الجيدين إلى الدوري الإنجليزي ويقدمون فكرة اللمسة الواحدة، نحن نعرف أن المشجعين هنا لا يحبون أن اللعب الأفقي وهم يحبون اللعب المباشر، لذلك الأمر مختلف تمامًا”.



وحول ما أضافه جوارديولا وأجاب: “بيب ساهم كثيرًا بهذا النوع من التغيير الكبير، عندما كان يدرب برشلونة، يمكنك أن ترى أنه رجل ذكي ويحب كرة القدم، إذا توفرت الإمكانية وكان لديك لاعبون جيدون، ستجد الفرصة لبناء شيء مميز”.