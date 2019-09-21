مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي يلا شوت | مباراةتوتنهام وليستر سيتي مباشر hd

يحل توتنهام ضيفاً ثقيلاً على ليستر سيتي في الواحدة والنصف ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، في مواجهة صعبة يصعب التهكن بهوية الفائز بها.





مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي بث مباشر اليوم السبت 21-9-2019 في الدوري الانجليزي اون لاين





ويحتل ليستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد خمس نقاط، خلف توتنهام صاحب المركز الثالث بفارق الاهداف.





ويمتلك توتنهام سجلاً رائعاً أمام ليستر سيتي بعدما حقق الفوز 4 مرات في آخر 5 مواجهات أمام "الثعالب" في مسابقة الدوري الانجليزي، وتفوق في آخر 3 مباريات، لكن هذا التفوق لم يمنع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام من إبداء قلقه تجاه المباراة بسبب فقدان تركيز لاعبيه.



