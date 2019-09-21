جوارديولا: ليفربول أقوى خصم واجهته في مسيرتي

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لأندية برشلونة وبايرن ميونخ سابقًا ومانشستر سيتي الحالي مجددًا، أن ليفربول الإنجليزي هو أقوى منافس واجهه طوال مسيرته في عالم تدريب كرة القدم.



وتواجد بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي الرسمي الخاص قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد واتفورد ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز المقرر لها اليوم السبت على ملعب الاتحاد.



وصرح بيب جوارديولا قائلًا:” لقد قلت هذا عدة مرات سابقة، ليفربول هو أفضل وأقوى منافس خصم طوالي مسيرتي وعملي في تدريب كرة القدم”.



وتابع بيب جوارديولا قائلًا:” لقد قلت ذلك عندما كنا في المقدمة وعندما كانوا هم في المقدمة، السبب لأن لديهم كل شيء على الإطلاق، في التمركز، في الهجوم، الهجوم المضاد، الكرات الثابتة، السرعات وأنفيلد، وهذا هو التحدي الذي يجب أن نواجهه”.