زيادة مساحات تراخيص مشروعات الإنتاج الزراعي بالوادي الجديد

‎أكد المهندس زكريا الدمرداش مدير عام حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالوادي الجديد، أن محافظ الوادى الجديد، وافق على زيادة مساحات تراخيص بعض المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي، مثل الإنتاج الحيواني والمزارع السمكية لمساحة ألف متر مربع بحد أقصى للمشروع، و200 متر مربع لمخازن المحاصيل الزراعية مثل ثلاجات حفظ التمور والحاصلات الزراعية المختلفة، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من خلال تلك المشروعات.



وقال - في تصريح له اليوم السبت - إن الفترة الماضية تم فيها الموافقة على ترخيص 138 مشروعا زراعيا متنوعا منها حظائر ماشية، ومشروعات إنتاج حيواني وداجني، ومستودعات بوتاجاز، وثلاجات حفظ التمور، ومخازن محاصيل زراعية، ومركز خدمة آلات ومعدات زراعية، وذلك بهدف التوسع في التنمية الزراعية بمراكز المحافظة.