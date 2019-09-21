ضبط عصابة اختطفت طالبًا وطلبت فدية لإطلاق سراحه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي اختطف صبي في سوهاج، وطلب فدية لإطلاق سراحه.



وكان مركز المراغة بمديرية أمن سوهاج تلقى الأربعاء الماضي، بلاغًا من "مدحت فكري بطرس" 37 عامًا، عامل، بتوجه نجل شقيقه 14 عامًا، طالب، لتوصيل إحدى السيدات لقرية "الشيخ يوسف" بدائرة المركز بمركبة "توك توك" كان يقوده، وهو ملك والد الطالب "فكهاني" عقب شرائها كمية من الفاكهة من الأخير، وتلقى والد الطالب اتصالًا هاتفيا من مجهول طلب خلاله المتصل مبلغ 3 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحه.



وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم "همام محمد السيد" وشهرته "وليد" 37 عامًا، حاصل على دبلوم فني، و"فايد غالي فرج" وشهرته "مينا" 23 عامًا، ميكانيكى، و"أحمد عبدالرحمن بكر " 25 عامًا عامل، محكوم عليه بالحبس شهر في قضية مخدرات، وخمسة أسخاص آخرين، بينهم ربة منزل.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع، وقيادات إداراتي البحث بمديريتي أمن سوهاج، وأسيوط، أسفرت عن ضبطهم، حيث اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا يتزعمه الأول، حيث اتفقوا على استدراج المجنى عليه واختطافه بقصد الحصول على مبلغ الفدية لعلمهم بثراء والده وعقدوا العزم على التخلص منه بقتله فى حالة عدم دفع المبلغ المالى وفى سبيل تنفيذ مخططهم، استدرجته السيدة بالتوك توك قيادته بزعم توصيلها لناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة وعقب وصولهما كان فى انتظارهما باقى المتهمين، حيث قاموا بالسيطرة عليه وإيثاقه وإحتجازه بمسكن المتهم الأول بناحية البربا دائرة مركز صدفا بأسيوط.



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.