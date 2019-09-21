مانشستر يونايتد يحدد مدربه القادم بعد رحيل سولشاير

أبلغ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل أنه مهتمًا بالحصول على خدماته خلال الفترة القادمة حسبما ذكرت تقارير صحفية.



وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم أن مانشستر يونايتد وضع عددًا من الخيارات والبدائل ومن بينها توماس توخيل، وذلك في حال فشل المدرب أولي جونار سولشاير في قيادة النادي إلى القمة.



وتأتي هذه التقارير بعد ستة أشهر فقط على منح المدير الفني المدرب النرويجي عقدًا لمدة ثلاث سنوات، حيث بدأت تتغير نظرة مجلس إدارة النادي والعديد من المشجعين حول بقاءه مع الفريق.



وتؤكد صحيفة “لي سبورت 10” الفرنسية من جانبها أن هناك ثلاثة فرق في أوروبا قد تواصلت مع مدرب باريس سان جيرمان الحالي للتعاقد معه، ومن بينهم بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.