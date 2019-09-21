عرض "ورد مسموم" بمركز الفيلم البديل اليوم

ينظم مركز الفيلم البديل "سيماتك" في الرابعة مساء اليوم السبت، عرض للفيلم الروائي الطويل "ورد مسموم" سيناريو وإخراج أحمد فوزي صالح.



الفيلم إنتاج مصري - إماراتي مشترك 2018 وتبلغ مدة عرضه 70 دقيقة، من بطولة محمود حميدة٬ مريهان مجدي٬ صفاد الطوخي وإبراهيم النجاري.



يسجل الفيلم علاقة متوترة بين شقيقين يغلفها ذلك الواقع القاسي الذي تربيا فيه بعالم مدابغ الجلود في القاهرة القديمة، والذي مازال يشكل مسرح حياتهما اليومية وعملهما.

