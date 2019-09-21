ضربة موجعة لألميريا في رحلة التأهل إلى الليجا

تعرض فريق ألميريا لضربة موجعة، اليوم السبت، خلال رحلته للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.



ووفقًا للحساب الرسمي لألميريا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الإسباني خوان إيبيزا تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمني.



وسيغيب اللاعب الإسباني عن المشاركة في المباريات رفقة ألميريا لفترة تتراوح من 5 إلى 6 أشهر على الأقل.



وكان إيبيزا انتقل إلى ألميريا في الميركاتو الصيفي الأخير، قادمًا من فياريال، خلال صفقة مجانية.



ويستعد ألميريا لمواجهة رايو فاليكانو، اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية الإسباني.



يذكر أن ألميريا يتصدر ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 16 نقطة.