مصطفى موسى: الأحزاب الداعية للتظاهر تغازل "الإرهابية"

أكد رئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب السياسية ورئيس حزب الغد، المهندس موسى مصطفى موسى، أن الأحزاب التي دعت إلى التظاهر في الفترة الأخيرة، كشفت عن دعمها الكامل لجماعة الإخوان الإرهابية، واستغلالها من قبل قيادات هذه الجماعة وقنواتها المأجورة، في محاولة لإحراج النظام.



وأشار موسى في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أن هذا الأمر بربطه بتجميد نشاط حزب تيار الكرامة، يؤكد أن هناك حملة تقوم بها هذه الأحزاب لدعم الجماعة الإرهابية، مؤكدا أن هذه الأحزاب لا وجود لها في الشارع وتحاول مغازلة الجماعة الإرهابية للحصول على تمويل.



ولفت إلى ضرورة أن تتخذ الدولة ولجنة شئون الأحزاب إجراءات حاسمة مع الأحزاب التي تثبت عدم وطنيتها وحصولها على تمويل خارجي لضرب استقرار الوطن، ناهيك عن عدم الالتزام بشروط الحزب من ناحية الأعضاء والكشف عن التمويل وغيرهما.



ونوه إلى أن الشعب المصري واعي تماما لما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرات خارجية يقف خلفها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، باستغلال أحزاب مأجورة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.