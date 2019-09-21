زاها يهاجم زملاءه في كريستال بالاس

وجه الإيفواري ويلفريد زاها هجومًا لاذعًا لزملائه في صفوف كريستال بالاس، مطالبًا إياهم برفع مستواهم، لعدم قدرته على حمل الفريق وحده.



وسجل كريستال بالاس 3 أهداف في أول 5 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كأضعف خط هجوم في المسابقة حتى الآن.



وقال زاها في تصريحات نقلها موقع "ذا صن": "أقدم كل ما أستطيع فعله في أرض الملعب، ولكن لا يمكنني اللعب في كل مركز، نعم سأقدم 100% مما لدي، ولكن هناك 11 لاعبًا في أرض الملعب، ويجب على الجميع رفع مستواهم، أقوم بعملي، ولكن يتوجب على الآخرين القيام بعملهم أيضًا".



وبقى زاها في صفوف كريستال بالاس هذا الصيف، بعدما كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى آرسنال ومن بعده إيفرتون، إضافة إلى تقدمه لطلب بالرحيل، ومع ذلك أكد التزامه التام مع الفريق هذا الموسم.



وفي هذا الشأن علق الإيفواري: "ما حدث في الصيف أنني أخبرت بأمور ولم تتحقق ولم أكن سعيدًا من ذلك، ولكني لا أزال لاعبًا في صفوف كريستال بالاس، وأرغب في تقديم أفضل ما لدي من أجل النادي".



وأتم: "الجماهير تهتم أكثر بسلوكك، وأنا سأحب كريستال بالاس إلى الأبد".