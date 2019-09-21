فان دايك: هدفنا الفوز على تشيلسي بنتيجة إيجابية

أكد قائد خط دفاع نادي ​ليفربول​ الهولندي فيرجيل ​فان دايك​، أن تركيز فريقه تحول نحو مواجهة ​تشيلسي​ في ​الدوري الإنجليزي الممتاز​، بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام نادي ​نابولي​ في ​دوري الأبطال​ بهدفين دون رد.



وأضاف فان دايك: "يعلم الجميع مدى صعوبة اللعب في نابولي، أعتقد أننا في البداية وضعناهم تحت ضغط كبير. في نهاية المطاف يتعلق الأمر بالنتيجة، ولسوء الحظ لم نحقق نتيجة جيدة، الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو محاولة الفوز في جميع المباريات المقبلة وأولها تشيلسي".