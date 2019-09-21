"حظك من برجك".. السبت 21 – 9 - 2019
السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:03 م
إسلام جمالطباعة
تعرف على حظك اليوم، من خلال توقعات برجك لخبيرة الأبراج "جاكلين عقيقي"، اليوم السبت 21 سبتمبر
الحمل: تحاشَ الالتباس وسوء التفاهم"متتكلمش احسن".
الثور: تبدو العواطف مزدهرة "هتحب جديد"
الجوزاء: تستفيد من حظ جيد "هتلعب معاك"
السرطان: ممارسة الرياضة بانتظام "خس شوية"
الاسد: تستعيد قدراتك التنظيمية والإدارية "سيطرة سيطرة يعنى"
العذراء: لا تغامر على الصعيد المهني"قدم استقالتك احسن"
الميزان: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة "روح الجنينة"
العقرب: قرارات صعبة فى الطريق اليك "الزهر هيلعب"
القوس: وضعك الصحي بحاجة إلى اهتمام"بطل سجاير"
الجدي: تأخذ خطوة حاسمة بسبب الثقة القوية بالنفس"هتضرب مديرك"
الدلو: لا تجازف باستقرار العاطفي"دارى على شمعتك"
الحوت: تعيش أحداثًا جميلة ولقاءات رومانسية "اوعى تتقفش"
الحمل: تحاشَ الالتباس وسوء التفاهم"متتكلمش احسن".
الثور: تبدو العواطف مزدهرة "هتحب جديد"
الجوزاء: تستفيد من حظ جيد "هتلعب معاك"
السرطان: ممارسة الرياضة بانتظام "خس شوية"
الاسد: تستعيد قدراتك التنظيمية والإدارية "سيطرة سيطرة يعنى"
العذراء: لا تغامر على الصعيد المهني"قدم استقالتك احسن"
الميزان: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة "روح الجنينة"
العقرب: قرارات صعبة فى الطريق اليك "الزهر هيلعب"
القوس: وضعك الصحي بحاجة إلى اهتمام"بطل سجاير"
الجدي: تأخذ خطوة حاسمة بسبب الثقة القوية بالنفس"هتضرب مديرك"
الدلو: لا تجازف باستقرار العاطفي"دارى على شمعتك"
الحوت: تعيش أحداثًا جميلة ولقاءات رومانسية "اوعى تتقفش"