"حظك من برجك".. السبت 21 – 9 - 2019

تعرف على حظك اليوم، من خلال توقعات برجك لخبيرة الأبراج "جاكلين عقيقي"، اليوم السبت 21 سبتمبر



الحمل: تحاشَ الالتباس وسوء التفاهم"متتكلمش احسن".



الثور: تبدو العواطف مزدهرة "هتحب جديد"



الجوزاء: تستفيد من حظ جيد "هتلعب معاك"



السرطان: ممارسة الرياضة بانتظام "خس شوية"



الاسد: تستعيد قدراتك التنظيمية والإدارية "سيطرة سيطرة يعنى"



العذراء: لا تغامر على الصعيد المهني"قدم استقالتك احسن"



الميزان: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة "روح الجنينة"



العقرب: قرارات صعبة فى الطريق اليك "الزهر هيلعب"



القوس: وضعك الصحي بحاجة إلى اهتمام"بطل سجاير"



الجدي: تأخذ خطوة حاسمة بسبب الثقة القوية بالنفس"هتضرب مديرك"



الدلو: لا تجازف باستقرار العاطفي"دارى على شمعتك"



الحوت: تعيش أحداثًا جميلة ولقاءات رومانسية "اوعى تتقفش"