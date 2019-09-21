يورجن كلوب: هدفنا الفوز وليس الحفاظ على شباكنا نظيفة

اعتبر المدير الفني الألماني لنادي ​ليفربول​ ​يورجن كلوب،​ أن خروج فريقه بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط خلال مبارياته الثمانية الأولى هذا الموسم لم يكن بسبب تغيير أسلوبه الدفاعي، حيث أكد كلوب أن فريقه كان يركز على الجوانب الهجومية أكثر منها على الجوانب الدفاعية.



وأضاف كلوب: "لا نجمع الشباك النظيفة، نريد الفوز بمباريات كرة القدم وما زلنا في بداية الموسم. علينا أن نتطور، وهذا ما نريد أن نفعله. لكن هذا ليس لأن لدينا مقاربة مختلفة عن العام الماضي".