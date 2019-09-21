قائدة منتخب أمريكا: أعشق فريق برشلونة

فاجأت قائدة منتخب الولايات المتحدة الاميركية ​ميجان رابينوا،​ في حديث صحفي مع قناة BEIN ، بالحديث عن نادي ​برشلونة​، معربة عن حبها للفريق الكتالوني وطريقة لعبه، دون أن تستبعد أن تنهي مسيرتها في عالم كرة القدم مع البلوجرانا.





وأضافت ميجان رابينوا:" برشلونة في قلبي، إنه فريقي المفضل، نظرًا إلى طريقة لعبه، طريقة لعب برشلونة مميزة وهو يقوم بإلهامي، أحب أن أتابعهم وأشهدهم يلعبون".





وكانت رابينوا قد اشتهرت بعد قيادة منتخب بلادها في نهائيات كأس العالم وتهجمها على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.