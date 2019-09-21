برناردو : اللعب تحت قيادة جوارديولا مرهق ولا جدوي منه

اشار لاعب نادي ​مانشستر سيتي​ البرتغالي برنانردو سيلفا الى ان اللعب تحت قيادة المدير الفني الاسباني للسيتي ​بيب جوارديولا​ امر صعب جدًا ومتعب، الا انه اكد ان كل ما يقوم به جوارديولا هو من اجل ان يصبح لاعبًا افضل وليساعد الفريق في مسيرته علمًا ان سيلفا كان قد اختير افضل لاعب في مانشستر سيتي الموسم الماضي.





واضاف سيلفا ان الامر سهل بالنسبة لنا في مانشستر سيتي، نحن سنضع اهداف جديدة لنا وارقام جديدة لنكسرها، ونسعى للفوز باللقب مرة جديدة لنكسر الرقم المسجل لاكثر عدد من الانتصارات المتتالية بلقب ​الدوري الانكليزي الممتاز​.



