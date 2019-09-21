الرئيس الأفغانى يعد بتجنب سقوط مدنيين فى الحرب على المتشددين

وعد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات للحيلولة دون سقوط قتلى مدنيين في الحرب على المتشددين، وذلك بعد يوم من مقتل 30 مدنيًا على الأقل في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية في إقليم ننكرهار بشرق البلاد.



وقال غني إن الإجراءات الجديدة لحماية المدنيين في طور التنفيذ، وإنه طرح عدة‭‭ ‬‬ ضوابط لمنع الغارات الليلية والهجمات التي تؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين.



جاء هذا في كلمة ألقاها غنى أمام تجمع انتخابى في جلال أباد عاصمة إقليم ننكرهار.



ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية يوم 28 سبتمبر في أنحاء أفغانستان.