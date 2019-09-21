برشلونة مصاب بحمى فى قلب الدفاع

ركزت صحيفة الآس الإسبانية علي أن نادي ​برشلونة​ سيواجه مشكلة على مستوى قلب الدفاع في مباراة ​غرناطة​ القادمة في ​الدوري الإسباني​، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن كل من ​جيرارد بيكيه​ وكليمنت لينغليت سيلعبان مع الفريق، في وقت لا تظهر حالة توبيدو حاليًا.



وسيغيب اللاعب صامويل أومتيتي عن تشكيلة الفريق بسبب الإصابة. وأضافت الصحيفة أن توبيدو الذي انتقل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قد شارك مع برشلونة لمباراتين فقط، أمام هويسكا وبلد الوليد، حيث سيعمل المدير الفني الإسباني أرنستو فالفيردي على الاستعانة بلاعبين من مراكز أخرى لسد الثغرات.



