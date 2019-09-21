فيكتور فالديس يعاني من الفوضى مع برشلونة

أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن مدرب فريق الشباب في نادي ​برشلونة​ الإسباني، ​فيكتور فالديس،​ يعاني من الفوضى الشديدة، بعد شهرين فقط من استلامه منصبه.



وأضافت الصحيفة أن هناك الكثير من الفصول في هذه الشهرين منها ليست أمورا جيدة، في وقت كان فالديس الغائب الأبرز عن عشاء الجهاز الفني لأكاديمية نادي برشلونة.



ولفتت الصحيفة إلى أن تصرفات حارس مرمى برشلونة ومدرب يوفينيل أ فالديس لا تلقى صدى إيجابيًا، علمًا أن فالديس تعرض للطرد أمام ​جيرونا​ وهو بالتالي سيغيب عن مباراتين اثنتين قادمتين.