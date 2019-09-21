صحف ألمانيا تركز على انتصار شالكة على ماينز 2-1 فى الدورى

سلطت صحف ألمانيا على صفحاتها الرياضية، اليوم السبت، الضوء على انتصار شالكة على ماينز (2-1)، أمس الجمعة بالجولة الخامسة بالدوري.



وخرجت صحيفة "Westfalische Rundschau" بعنوان "شالكة يتحرك للمقدمة"، وذلك بعدما قفز الأزرق الملكي لقمة ترتيب الدورى، متساويًا مع لايبزيج المتصدر، برصيد 10 نقاط.



كما ألقت صحيفة "بيلد"، عبر موقعها الإلكتروني، الضوء على تحول شالكة، بعنوان "بفضل فاجنر.. شالكة يشرق من جديد كملك أزرق"، في إشارة إلى دور المدرب الألماني ديفيد فاجنر في توهج الفريق هذا الموسم.



وخرجت صحيفة "واز" بعنوان: "شالكة يحتفل بالانتصار على ماينز"، وذلك بعدما قاد المغربي أمين حارث الأزرق الملكي لفوز قاتل، بعدما سجل هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي أقيمت في خامس جولات الدوري الألماني.